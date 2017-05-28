Жертвами стрельбы в США стали восемь человек

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Восемь человек погибли в результате стрельбы в американском городе Брукхейвен штата Миссисипи. Стрелок задержан. Обвинение ему еще не предъявлено. Мотивы нападавшего неизвестны.

Жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи стали восемь человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в округе Линкольн. Нападавший устроил стрельбу в трех домах в двух разных населенных пунктах в 109 километрах от столицы штата. Подозреваемый в настоящее время задержан. Знал ли он своих жертв лично неизвестно. Обвинения подозреваемому не предъявлены, его мотивы пока неизвестны. Среди погибших был заместитель шерифа. Об этом в своем заявлении напомнил губернатор штата Фил Брайант.

"Каждый день мужчины и женщины, которые носят значок, приносят определенную жертву для защиты и служения своему обществу. Слишком часто мы теряем наших лучших людей. Я благодарю правоохранительные органы за их напряженную работу", - сказал он.

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