Арестован 14-й подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
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Британская полиция сообщила об аресте 14-го подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Два человека были отпущены без предъявления обвинений. 12 человек находятся под стражей для проведения допросов.
Задержан 14-й подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере. Об этом сообщила в своем Twitter полиция Большого Манчестера.
Latest update. pic.twitter.com/Q1EvKmVOPB— G M Police (@gmpolice) 28 мая 2017 г.
"Всего в связи с расследованием были арестованы 14 человек, из которых двое были отпущены без предъявления обвинений", - сообщили в полиции, добавив, что под арестом в настоящее время находятся 12 человек.
Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Ранения получили 116 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России).
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