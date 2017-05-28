На юге Турции попал в ДТП микроавтобус с россиянами

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В турецкой провинции Анталья попал в ДТП микроавтобус с российскими туристами. Как сообщили местные СМИ, пострадали три человека. Авария произошла около 15:00.

В Турции попал в ДТП микроавтобус с российскими туристами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства Доган, пострадали три человека. Авария произошла около 15:00. Водитель микроавтобуса потерял управление, так как дорога была скользкой из-за осадков.

Всего в микроавтобусе находились девять российских туристов, в том числе дети. Пострадавшие доставлены в больницу, остальных туристов забрал другой автобус.