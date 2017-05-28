Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу

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Новый президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем отношении к лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. По его словам, американский президент является более открытым человеком, чем всем кажется. С ним Макрон надеется выстроить дружеские отношения. С Путиным французский лидер пообещал быть требовательным в ходе предстоящей встречи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем отношении к лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Эти вопросы новый глава французской республики обсудил в своем интервью изданию Journal du Dimanche.

В понедельник у Макрона состоится встреча с российским лидером. Встретиться с Трампом президент Франции уже успел.

"Дональд Трамп более открыт, чем мы думаем. Он любит прямой контакт, и способен менять свою позицию", - отметил французский президент.

Макрон добавил, что с учетом этого с Трампом можно построить дружеские отношения. Он также отметил, что не собирается портить отношения ни с американским, ни с российским лидерами. Говоря о Путине, президент Франции отметил, что уважает Россию и напомнил о 300-летних дипломатических отношениях между нашими странами.

"Я уважаю Россию, и пригласил Владимира Путина в рамках трехсотлетних дипломатических отношений. Мой диалог с ним будет требовательным, и я намерен обсудить все проблемы", - заявил Макрон.

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