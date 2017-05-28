В Москве во время репетиции сорвалась с высоты цирковая гимнастка

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Во время репетиции в Центре цирковых искусств в Москве сорвалась с высоты гимнастка. Девушка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Она находится в реанимации в стабильном состоянии. В понедельник ее переведут в общую палату.

Во время репетиции в Центре цирковых искусств с высоты сорвалась гимнастка. Девушка находится в реанимации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

"Сейчас артистка находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, ее состояние стабильное, все идет к нормализации. Завтра она будет переведена в общую палату", - говорится в сообщении.