В консульстве России сообщили о выписке пострадавших в ДТП в Турции туристов
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Генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза сообщил, что все пострадавшие в результате ДТП туристы выписаны из больницы. По его словам, трое пострадавших получили легкие травмы и в настоящее время продолжают отдых. В то же время, дипломат не подтвердил, что пострадавшие являются гражданами России.
Все пострадавшие в результате ДТП на юге Турции туристы выписаны из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Анталье Олега Рогозу.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья попал в ДТП микроавтобус с российскими туристами. Как пояснили местные СМИ, пострадали три человека.
"Действительно, в Анталье произошло ДТП с туристами. Три человека легко пострадали и были доставлены в больницу города Сейдишехир с легкими травмами и порезами. Они уже выписаны и продолжают отдых", - сказал Рогоза.
Дипломат при этом не подтвердил, что пострадавшие являются гражданами России. По его словам, в настоящее время эта информация уточняется.
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