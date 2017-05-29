Турчинов призвал построить "крепость" на востоке Украины
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Украина должна возвести на востоке страны "непреодолимую крепость". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Кроме того, он считает важным обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал создать "непреодолимую крепость" на востоке страны. Об этом он заявил в поздравлении пограничникам.
По его словам, для Украины важно обустроить госграницу на Западе по европейским стандартам, чтобы она была удобной и надежной. "А на Востоке - создать непреодолимую крепость", - цитирует его слова пресс-служба СНБО.
В 2014 году Арсений Яценюк, занимавший тогда должность главы правительства Украины, инициировал запуск проекта "Стена". Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована рвами, вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами. В 2016 году Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по факту растраты двух миллионов гривен, выделенных на проект.
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