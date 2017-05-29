Арестован 16-й подозреваемый в связи с терактом в Манчестере

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Британские полицейские арестовали 16-го подозреваемого по делу о теракте в Манчестере. Его обнаружили в городе Шорхэм-бай-Си. Всего по данному делу были задержаны 16 человек, двоих из которых отпустили без предъявления обвинений. Под арестом в настоящее время остаются 14 человек.

Полиция графства Большой Манчестер арестовала 16-го подозреваемого в причастности к теракту в городе. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

UPDATE: Man arrested in Shoreham by Sea in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/bgxH38u63W — G M Police (@gmpolice) 29 мая 2017 г.

Как отметили в полиции, в связи с терактом в Манчестере был арестован 23-летний мужчина в городе Шорхэм-бай-Си. Кроме того, накануне был также задержан еще один подозреваемый по данному делу. Им оказался 19-летний мужчина, которого арестовали в ходе обысков в манчестерском районе Гортон.

Всего по делу о теракте в Манчестере были задержаны 16 человек, двоих из которых отпустили без предъявления обвинений. Под арестом в настоящее время остаются 14 человек.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Ранения получили 116 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России).

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