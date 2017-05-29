Фильм "Нелюбовь" Звягинцева получил приз жюри Каннского фестиваля

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На 70-м Каннском кинофестивале фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получил приз жюри. "Золотая пальмовая ветвь" досталась шведу Рубену Эстлунду с фильмом "Квадрат".

Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, трансляция церемонии велась на YouTube. Международное жюри во главе с Педро Альмодоваром удостоило его этой награды за драму "Нелюбовь".

Фильм участвовал в основной конкурсной программе и считался фаворитом. Картина российского режиссера получила самый высокий балл от кинокритиков (по версии журнала Screen).

Для Звягинцева это третья награда Каннского фестиваля. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" за фильм "Елена", а в 2014 году получил премию за лучший сценарий за картину "Левиафан".

Главный приз Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - получил фильм "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда. Гран-при достался "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо.

Лучшим режиссером признали Софию Копполу, лучшими актерами - Диану Крюгер и Хоакина Феникса. Николь Кидман получила специальный приз юбилейной церемонии.

Фильм "Теснота" россиянина Кантемира Балагова получил на фестивале приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

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