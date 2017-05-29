Эксперты определили национальность авторов вируса WannaCry

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Американские эксперты пришли к выводу, что создатели вируса WannaCry, атаковавшего компьютерные системы в 150 странах две недели назад, являются выходцами из южных регионов Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. По данным лингвистического анализа, код изначально был написан на южном диалекте китайского языка, а затем переведен на английский.

Вирус-вымогатель WannaCry, заразивший компьютерные системы в 150 странах две недели назад, мог быть создан выходцами из южных регионов Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. К такому выводу пришли американские эксперты в сфере кибербезопасности компании Flashpoint.

Согласно данным лингвистического анализа, код вируса изначально был написан на южном диалекте китайского языка, а затем переведен на английский.

По мнению специалистов, создатель вируса владеет английским не в совершенстве, о чем говорят допущенные в тексте ошибки. Однако эксперты не исключают, что автор вируса мог специально использовать Google Translate, чтобы запутать следы.

Ранее СМИ заявили, что за хакерскими атаками стоит разведка Северной Кореи. Есть вероятность того, что хакеры работают из-за границы, поскольку там интернет-сервисы развиты лучше, чем на родине.

12 мая произошла масштабная хакерская атака при помощи вируса-вымогателя WannaCry. Он успел заразить свыше 300 тысяч компьютерных систем в более чем 150 странах. Вирус блокировал работу компьютера и требовал заплатить за восстановление системы 300 долларов или 600 долларов в биткоинах.

В России вирус затронул компьютеры Следственного комитета, МВД, Минздрава, "Мегафона" и "Вымпелкома".

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