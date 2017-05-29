КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Теги: В мире кндр япония ракета

Северная Корея в понедельник запустила очередную баллистическую ракету. По данным Южной Кореи, она относится к типу "Скад" малой дальности. Дальность полета составила около 450 километров. Япония уже пригрозила КНДР новыми санкциями.

Северная Корея этим утром провела очередной запуск баллистической ракеты, передает "ТВ Центр". Его зафиксировали южнокорейские и американские военные. По их данным, ракета типа "Скад" малого радиуса действия стартовала с восточного побережья КНДР.

За шесть минут она пролетела около 450 километров и упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. В свою очередь, в связи с пуском ракеты президент Южной Кореи распорядился созвать экстренное заседание Совбеза. О новом испытании КНДР также был проинформирован президент США Дональд Трамп. Япония заявила решительный протест. Премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе заседания Совета национальной безопасности заверил, что Токио и Вашингтон ответят на очередные провокационные действия Пхеньяна.

В отношении Северной Кореи действуют резолюции Совета Безопасности ООН. Согласно документу, КНДР запрещено проводить любые запуски с использованием баллистических технологий. Ограничения связаны с намерением Пхеньяна создать ядерное оружие.