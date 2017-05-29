Пьяный британец врезался в толпу людей в испанской Марбелье

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В Испании пьяные британцы устроили серию ДТП. Автомобиль, которым управлял подданный королевства, сначала врезался в толпу пешеходов, а затем столкнулся с несколькими машинами.

Версия теракта в испанской Марбелье, где автомобиль въехал в толпу людей, исключена. Об этом заявили в полиции, передает "ТВ Центр".

По данным очевидцев, чёрная Audi на большой скорости выехала на пешеходную зону на набережной, сбила троих человек и скрылась с места преступления. Спустя некоторое время этот же автомобиль столкнулся с несколькими машинами, в результате чего травмы различной степени тяжести получили еще четверо. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить машину нарушителей. Сообщается, что водитель и пассажир - граждане Великобритании - находились в состоянии алкогольного опьянения.