В России началась первая волна ЕГЭ

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Первая волна сдачи Единого государственного экзамена началась в России. В ней примут участие более 700 тысяч человек. В понедельник сдают информатику.

В России началась основная волна сдачи Единого госэкзамена. В этом году тестирование проходят более семисот тысяч человек, из них 618 тысяч - выпускники этого года, передает "ТВ Центр".

В понедельник сдают информатику и географию. Для этого подготовлены 5 тысяч пунктов, оснащенных камерами видеонаблюдения. Во многих из них контрольно-измерительные материалы будут распечатывать в аудитории непосредственно перед экзаменом, чтобы избежать утечек и других нарушений.

Как сообщили в Рособрнадзоре, самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Кроме того, выросло число желающих сдать ЕГЭ по истории, биологии и химии. В этом году особых изменений в процедуре тестирования нет. Все экзамены завершатся к первому июля.