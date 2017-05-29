В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

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Облачно и сыро будет в понедельник в Москве. Местами прогремят грозы, будет дуть сильный ветер. Из-за этого в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности.

На центр России надвигается мощный грозовой циклон, передает "ТВ Центр". МЧС объявило желтый уровень погодной опасности. В Московском регионе синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь и грозу. Кроме того, резко понизится давление.

Сильные дожди не прекращаются на юге страны. На Ставрополье перебрасывают дополнительные силы спасателей и добровольцев. Специалисты ожидают вторую волну паводка. Этим утром местные власти приняли решение эвакуировать жителей семи населённых пунктов на востоке региона. К работам по ликвидации последствий подтоплений готовятся привлечь военных и нацгвардию. В Краснодаре, где накануне прошёл мощный ливень с градом, также залиты улицы и придомовые территории. В крае действует предупреждение о возможном резком подъеме уровня рек.