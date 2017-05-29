Мигание красных вспышек в окнах Белого дома. Видео

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На втором этаже Белого дома в США были замечены яркие вспышки красного цвета. Их происхождение пока не удалось определить.

В США пользователи социальных сетей и СМИ обратили внимание на странные вспышки красного света в Белом доме. Некоторые пользователи в шутку предположили, что президент США устроил дискотеку.

WATCH: Strange red lights were seen in the windows of the second-floor residence of the White House around 8:30 p.m. the lights seemed to be strobing inside the building. We're working to find out what those were. *NOTE: There is not audio with this feed. Опубликовано FOX 5 Atlanta 28 мая 2017 г.

Мигание огней фиксировали примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по московскому времени). "Вспышки прекратились, но официальные лица не комментируют инцидент", - говорится в заявлении телеканала Fox 5 Atlanta, который вел прямую трансляцию.

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