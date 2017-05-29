Центробанк отозвал лицензии у двух банков и одной НКО

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Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского "Айви Банка" и петрозаводского РИТЦ Банка. Кроме того, аннулирована лицензия у небанковской кредитной организации "ИР-Кредит". Согласно приказам Центробанка, в "Айви Банк" и РИТЦ Банк назначены временные администрации.

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского "Айви Банка" и петрозаводского РИТЦ Банка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Кроме того, Банк России аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации "ИР-Кредит".

По данным ЦБ, совершенные "Айви Банком" операции и сделки создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. В свою очередь, решение об отзыве лицензии у РИТЦ Банка было принято из-за возникновения острого дефицита ликвидности, в результате чего кредитная организация полностью утратила капитал. Аннулирование НКО "ИР-Кредит" связано с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

В Центробанке отметили, что регулятор неоднократно применял в отношении "Айви Банка" и РИТЦ Банка меры надзорного регулирования, включая ограничения на осуществление отдельных операций. При этом руководством и собственниками не были предприняты эффективные и достаточные меры по нормализации деятельности.

Согласно приказам Банка России, в "Айви Банк" и РИТЦ Банк назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены в соответствии с федеральными законами.

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