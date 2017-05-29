На Ставрополье эвакуируют семь населенных пунктов из-за угрозы прорыва дамбы

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В семи населенных пунктах Ставропольского края объявлена массовая эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище. Подъем воды вызвали проливные дожди, прошедшие накануне.

Власти Ставропольского края приняли решение эвакуировать жителей Советского и Буденовского районов из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище, говорится в сообщении губернатора региона.

"Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации", - заявил глава края Владимир Владимиров.

В первую очередь эвакуируют жителей села Отказное, затем выведут людей из сел Зеленокумск, Нина, Стародубское, Архангельское, Орловка и Покойное.

Для эвакуированных подготовили более 100 пунктов временного размещения и 400 автобусов. Помогать вывозить людей будут 5 тысяч сотрудников МЧС и МВД, армия, Росгвардия и волонтеры.

Подъем воды в водохранилище вызван проливными дождями на территории Ставрополья. Из-за этого в регионе сложилась сложная паводковая ситуация.

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