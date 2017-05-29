Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и КНДР

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Президент России в понедельник встретится в Париже с президентом Франции. Ожидается, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также корейскую ядерную проблему. Поговорят лидеры двух стран и о двусторонних отношениях.

Владимир Путин в понедельник посетит Париж по приглашению нового президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры государств обсудят наиболее актуальные вопросы международной повестки, а также двусторонние отношения в политической и торгово-экономической сферах. В преддверии встречи Макрон заявил, что это будет "требовательный диалог с Россией".

Подписание документов по итогам переговоров не предусмотрено. Дата встречи выбрана неслучайно – она приурочена к открытию в королевском дворце в Версале выставки "Петр Великий. Царь во Франции. 1717", которая подготовлена к трёхсотлетию дипломатических отношений между Россией и Францией совместно с Эрмитажем.