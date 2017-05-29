В Алеппо восстанавливается текстильная промышленность

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В районе Ракки авиация коалиции нанесла удар по автоколонне, которая вывозила жителей из осаждённого города. В Вашингтоне произошедшее пока не комментируют. Коалиция действует в районе Ракки для поддержки Сирийской демократической армии, соединения которой официальный Дамаск считает незаконными. Это уже третий за неделю случай, когда ВВС Соединённых Штатов и их союзников атакуют мирных жителей Сирии. Тем временем, в пригородах Алеппо постепенно налаживают работу текстильных фабрик.

Гобелены, портьеры, ковры, барокан для обивки кресел и диванов. Станки на фабрике по производству тканей не смолкают 15 часов в день. Эта фабрика начала работать два года назад после того, как пригороды Алеппо сирийская армия смогла освободить от боевиков, передает "ТВ Центр". Восстановили цеха быстро. Но вот качество продукции уже не то, что раньше. Если прежде в тканях использовали свой, выращенный в провинции хлопок, то сегодня натуральные ткани приходится заменять синтетикой.

Война сильно ударила не только по всей текстильной промышленности, но и производителям сырья. Возрождать выращивание хлопка — одной из главных культур Сирии — крестьянам приходится едва ли не с нуля. Сложная агротехника, дорогой бензин и дизтопливо для насосов, да еще неурожайные годы из-за засухи и отсутствия воды в каналах. Раньше она поступала из Ефрата. Власти Сирии еще в 70-х разработали колоссальную оросительную сеть. Но во время войны террористы ее разрушили.

Главные регионы-поставщики хлопка — Ракка и Дейр Эз-Зор — пока еще заняты террористами. И активность боевых действий в этих провинциях надежд на сохранение хлопковых полей не оставляет. Кроме того, бандиты уничтожили и фонд элитных семян. Это было еще 5 лет назад. Но сотрудник департамента сельского хозяйства Алеппо Омар Халаф, чудом спасшийся в те дни, хорошо помнит эти бесчинства.

"Их было около 300 человек. Они кричали в громкоговорители: всех, кто поддерживает правительство, мы убьём. Били по этому складу специально. Знали, что здесь ценный товар", - вспоминает он.

В специальной лаборатории контроль за качеством и сегодня очень жесткий. Разве что объемы не те. Да и специалистов всего человек 15 осталось. Белые комочки придирчиво рассматривают, расчесывают, обязательно взвешивают.Чем выше плотность, тем лучше качество. Лаборатория работала даже в те дни, когда по зданию вели огонь террористы.

Несмотря на войну, ученым удалось вывести новый сорт хлопка. Он специально районирован для климатических условий Алеппо. Проблем с производством хлопка в стране немало — это и отсутствие удобрений, и старая сельхозтехника. Но, тем не менее, отрасль постепенно возрождается.

Власти республики уверены, что как только все провинции, где выращивают хлопок, освободят от террористов, Сирия за несколько лет сможет вернуться в десятку стран главных экспортеров в мире. И продавать до миллиона тонн ежегодно, как это было до войны.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.