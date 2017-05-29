В Греции на 99-м году жизни умер бывший премьер-министр Мицотакис

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Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис скончался на 99-м году жизни. Сообщается, что политик умер "в окружении людей, которые любили его". Мицотакис исполнял обязанности премьера с 1990 по 1993 годы.

Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис умер в понедельник в возрасте 98 лет, об этом сообщает Афинское информационное агентство со ссылкой на семью политика.

Сообщается, что Мицотакис умер в 01:00 по местному времени (совпадает с московским) и его окружали любимые люди.

Мицотакис родился на Крите 18 октября 1918 года. В 28 лет был избран в парламент от Либеральной партии, занимал несколько министерских постов. В 1984 году стал лидером партии "Новая демократия". С 1990 по 1993 годы возглавлял кресло премьер-министра Греции. В 2004 году ушел из парламента, но остался почетным президентом партии. Сейчас организацией руководит его сын Кириакос.

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