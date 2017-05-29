Адвокат: экс-глава Удмуртии частично признал вину в получении взяток

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Экс-губернатор Удмуртии Александр Соловьев частично признал вину. Госзащитник рассказал, что его подзащитный признает отдельные эпизоды коррупции, однако оспаривает общую сумму в 140 миллионов рублей. Адвокаты, которых наняла дочь бывшего чиновника, считают, что признаться он мог под давлением следствия.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев частично признал вину в получении взяток. Об этом сообщил газете "Коммерсант" его адвокат, назначенный следствием, Алексей Ульянов. По его словам, бывший чиновник признает вину по отдельным эпизодам коррупции, однако оспаривает общую сумму в 140 миллионов рублей.

При этом адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерью экс-губернатора, считают, что он дал признательные показания под давлением следствия. "До тех пор, пока мы не встретимся с клиентом, мы не можем выяснить, признает ли Александр Соловьев вину или нет", - сказал Ларионов.

Адвокат рассказал, что в начале мая защитники направили в суд жалобу с требованием допустить их к участию в следствии и к подзащитному в СИЗО, однако ее до сих пор не назначили к рассмотрению. По словам Ларионова, разрешение не дает следователь Роман Мухачев. В свою очередь, госзащитник Ульянов заявил, что Соловьев сам отказывается встречаться с новыми адвокатами. Однако, как отметил адвокат, ему об этом рассказал Мухачев.

Ранее Соловьев говорил, что "нарушил закон", однако не пояснял, в чем именно, по его мнению, состоит его вина. "Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу освободить меня и избрать домашний арест", - заявил Соловьев в Мосгорсуде в конце апреля. Адвокат Пикалева, комментируя эти его слова, заявила, что Соловьев "не признал вину". "Я не знаю, что он там сказал, сейчас этот вопрос вообще не решается", - подчеркнула она.

Президент Владимир Путин 4 апреля отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия. По версии следствия, экс-чиновник получил деньги от строителей мостов через реки Кама и Буй. Кроме того, он получил доли участия в коммерческой организации на сумму 2,7 миллиона рублей. В настоящее время он находится в СИЗО. Соловьев арестован до 4 июня.

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