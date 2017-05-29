Вашингтон хочет перезапустить переговоры с Москвой по Украине

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Белый дом планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. За возобновление диалога выступает госсекретарь США Рекс Тиллерон, он хочет назначить спецпосланника от Госдепа для прямых переговоров с помощником Путина Владиславом Сурковым.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговорный процесс с Россией по разрешению ситуации на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.

Этой инициативой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он намерен назначить специального посланника от Госдепартамента для прямых переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым.

По данным источников газеты, Тиллерсон уже обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Кроме того, в США запущен "межведомственный процесс" для разработки новой стратегии, в котором принимает участие аппарат вице-президента США Майкла Пенса.

Осложнить перезапуск диалога может расследование о "российском следе" в американских выборах президента, отмечают эксперты.

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