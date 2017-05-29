СМИ: в России легализуют работу телохранителей и частных детективов

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В Госдуме разрабатываются законопроекты о легализации деятельности частных детективов и телохранителей. В России существует и действует рынок личной охраны, но вне правового поля их права и обязанности никак не регулируются. В свою очередь, частные сыщики не могут защитить полученную ими информацию.

Законопроекты о легализации деятельности частных сыщиков и телохранителей разрабатываются в Госдуме. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Анатолия Выборного.

"Фактически мы легализуем профессию телохранителя. В России существует и действует рынок личной охраны, но вне правового поля их права и обязанности никак не регулируются", - отметил Выборный.

По данным издания, в новый законопроект включат положение в том, что телохранителями смогут быть лишь прошедшие специальную подготовку профессионалы со стажем работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет. В свою очередь, детективы будут иметь право официально запрашивать документы у органов власти и официально встречаться с подозреваемым или обвиняемым.

В настоящее время в России деятельность телохранителей и частных детективов не защищена законом. Работники охраны имеют право защищать вещи, а не людей. Частные сыщики же не могут защитить полученную ими информацию.