Будущих водителей проверят на агрессивность и враждебность

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В центре психиатрии имени Сербского разрабатывают новые тесты для проверки будущих водителей. С их помощью специалисты смогут проверить кандидатов на получение водительских прав на агрессивность и враждебность.

Кандидатов на получение водительских прав будут проверять на уровень агрессивности и враждебности. Соответствующие тесты сейчас разрабатывают в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского разрабатывают новый формат проверки россиян, желающих получить права. Об этом сообщают "Известия".

По мнению психологов, мнение которых приводит газета, если человек замечен в превышении скорости в пять и более раз, то у него явно имеются нарушения психики. При этом они имеют проблемы с самоконтролем во всех сферах жизни, а не только на дороге.

Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. Сербского Дмитрий Калинкин объясняет, что сейчас закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования. Критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический (медицинский) психолог. Такой "двойной барьер", уверен Калинкин, помог бы лучше выявлять структуру нарушений психики.

Сами автомобилисты идею восприняли насторожено. По мнению бывшего главы ГИБДД Владимира Федорова, стране просто не хватит психологов.

"Сумеют ли пропустить через психологов всех кандидатов в водители? И если это делать, то не при приеме экзаменов, а до этого, когда люди еще собирают справки. Конечно, было бы неплохо проводить психофизиологические тесты, изучать и скорость реакции, и прочее. Но есть ли у нас такое количество специалистов? А вот пропускать через тест тех, кто систематически нарушает скоростной режим, другие правила, вполне можно", - говорит он.

Помимо этого, эксперты говорят, что еще один этап при получении прав потребует не только трат бюджетных средств, но и создаст дополнительную почву для коррупции.