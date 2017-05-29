Путин ввел надзор за террористами и педофилами

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Президент Владимир Путин одобрил поправки о введении обязательного административного надзора за лицами, осужденными за терроризм, экстремизм и преступления против половой неприкосновенности детей.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одобренные президентом поправки предусматривают обязательный надзор за судимыми за терроризм, экстремизм и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно документу, поднадзорный человек обязан являться в орган внутренних дел от одного до четырех раз в месяц. Ему также запрещено выезжать за пределы территории, установленной судом.

Закон был принят Государственной Думой 17 мая 2017 года, одобрен Советом Федерации 24 мая 2017 года.

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