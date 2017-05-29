МИД: Россия осуждает новые ракетные пуски КНДР

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Первый замглавы МИД Владимир Титов заявил, что Россия осуждает новые ракетные пуски Северной Кореи. Кроме того, наша страна призывает все стороны к сдержанности в отношении военной активности в регионе.

Первый заместитель главы МИД России Владимир Титов заявил, что Россия осуждает новые ракетные пуски КНДР и призывает все стороны к сдержанности в отношении военной активности в регионе. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Естественно, мы осуждаем, мы озабочены этой ситуацией. Одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми мы работаем, к проявлению сдержанности, в том числе, в отношении военной активности в этом регионе", - сказал Титов.

Ранее сообщалось, что КНДР в понедельник запустила очередную баллистическую ракету. По данным Южной Кореи, она относится к типу "Скад" малой дальности. Дальность полета составила около 450 километров. Япония уже пригрозила КНДР новыми санкциями.

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