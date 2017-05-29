Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

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В районе станции "Новоподрезково" электропоезд насмерть сбил мужчину, который перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте. Инцидент произошел в воскресенье вечером. В настоящее время транспортная полиция уточняет все причины и обстоятельства случившегося.

Электропоезд насмерть сбил мужчину недалеко от станции "Новоподрезково" Ленинградского направления железной дороги. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"В районе станции "Новоподрезково" мужчина 1983 года рождения перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте и был травмирован электропоездом. От полученных травм гражданин скончался на месте", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. В настоящее время транспортная полиция уточняет все причины и обстоятельства случившегося.