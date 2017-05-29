Рабочий погиб в результате падения с высоты на стройке дома в Москве

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В результате падения с высоты четвертого этажа строящегося дома в центре столицы погиб рабочий. Инцидент произошел на улице Усачева. По предварительным данным, рабочий упал из-за несоблюдения техники безопасности.

На стройке дома в центре столицы в результате падения с высоты четвертого этажа погиб рабочий. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел на улице Усачева.

"Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что 29-летний уроженец Ульяновской области упал, предположительно, из-за несоблюдения техники безопасности", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опросили двух очевидцев падения. По факту произошедшего проводится проверка.