Встреча в Версале: о чем будут говорить Путин и Макрон

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Президента России готовятся встретить в Париже. Рабочая поездка Владимира Путина планируется по приглашению нового главы Французской Республики Эммануэля Макрона. Переговоры на высшем уровне пройдут в Версальском дворце, где открывается выставка, посвящённая Петру I и 300-летию дипломатических отношений.

Президент России - первый зарубежный лидер, которого новый глава Франции пригласил посетить страну с визитом. Их первая личная встреча состоится не в Елисейском дворце, а в Версальском - бывшей резиденции французских королей. Именно в Версаль 300 лет назад впервые приезжал с государственным визитом российский император Петр I. И этот момент считается началом двусторонних дипломатических отношений России и Франции. Так что выбор места для первой личной беседы, безусловно, подчеркивает важность переговоров, отмечает "ТВ Центр".

Одной из главных тем, как ожидается, станет ситуация на Украине. Париж был одним из инициаторов создания "нормандского формата". Первая встреча состоялась в июне 2014 года во время чествования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. В феврале 2015 года в Минске бывший президент Франсуа Олланд вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко согласовали план по выходу из украинского кризиса.

Новый президент Франции уже заявил о безальтернативности "минских соглашений". И как сообщил прессе накануне, в ближайшее время намерен организовать новую встречу "нормандской четверки".

Поговорят Путин и Макарон и о борьбе с терроризмом, и о ситуации в Сирии. На встрече в Москве в 2015 году Франсуа Олланд договорился о координации действий военнослужащих России и Франции. Но на практике Париж никаких шагов для этого не предпринял.

Двусторонние отношения между странами в последние годы вообще были непростыми. Париж поддержал антироссийские санкции, отменил сделку по "Мистралям", а в октябре прошлого года Франсуа Олланд буквально в последний момент засомневался в возможности переговоров с Владимиром Путиным в Париже и фактически аннулировал уже подготовленную встречу. Чем, кстати, вызвал волну критики во французской прессе.

При этом экономические отношения России и Франции продолжают развиваться даже в таких условиях. С российского рынка за последние годы не ушла ни одна из французских компаний. А в 2016 году товарооборот между странами вырос на 14%. И Эммануэль Макрон, проработавший два года на посту министра экономики, вероятно, также уделит этой теме внимание на переговорах в Версале.

Проходить они будут в несколько этапов. Главы государств пообщаются в так называемом "узком составе" — кроме Эммануэля Макрона и Владимира Путина в зале будут только переводчики и несколько помощников. Потом состоится рабочий завтрак с участием российской и французской делегаций. После которого Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут совместную пресс-конференцию и вместе отправятся в один из павильонов дворцового комплекса, чтобы осмотреть посвященную визиту Петра I выставку. Из коллекции Эрмитажа во Францию привезли 180 уникальных экспонатов — костюм Петра I, в котором российский император приезжал во Францию, измерительные приборы - а Петр, говорят историки, в буквальном смысле ходил по Версалю с линейкой в руках, делая собственные чертежи. Плюс живописные полотна, гобелены, гравюры. Эта выставка большое культурное событие для Пятой Республики.

Владимир Путин также посетит российский культурно-духовный центр. Кафедральный собор Святой троицы, выставочный центр, российско-французская начальная школа - комплекс на набережной Бранли уже стал архитектурной, культурной достопримечательностью Парижа. Эффектным символом прочности отношений двух стран.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".