В Екатеринбурге школьника с ДЦП не позвали на последний звонок

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В Екатеринбурге первоклассника, страдающего тяжёлой формой ДЦП, не позвали на праздник по окончанию учебного года. По словам родителей мальчика, это уже не первый раз, когда учителя просто забывают о ребёнке, который занимается на дому.

Последний звонок, а также праздник "До свиданья, первый класс", - все это почему-то обошло семью Сенцовых стороной, рассказывает мама 10-летнего Никиты, больного ДЦП. Признается - обидно. Ведь для мальчика, обучающегося на дому, каждый выход в социальную среду - одновременно и стресс и радость.

"Представляете жизнь ребенка, когда у него сплошная реабилитация, сплошные занятия, и он каждого человека воспринимает, как праздник", - говорит Алина Сенцова.

В этом году с праздником не сложилось. Женщина поясняет - о дате проведения мероприятия, на котором должен был быть весь класс из 30 человек, ей не сообщили, передает "ТВ Центр".

"Он ведь тоже ученик, он ведь тоже ребенок. Это, наверное, мое личное "мамское хотение", чтобы общество моего ребенка уважало, чтобы оно с ним считалось", - сокрушается Алина.

Ситуацию прокомментировали в школе. Оказалось, что во всех мероприятиях сейчас оповещают в специальной группе в мессенджере. Позвонить лично классный руководитель забыл.

"Возьмем на вооружение, что более пристального внимания требуют родители и дети с ограниченными возможностями, и это правильно. Думаю, что впредь, мы будем более внимательными", - оправдывается директор школы №23 Ольга Михайлова.

Вниманием, кстати, обделили только отчасти. Оказалось, что оповещение все-таки работает. Когда надо.

"Пришло сообщение на телефон, предлагали выкупить фото класса. Мы вообще были не в курсе. Мы спросили учителя. Учитель пояснил, что это сборная фотография. Я только не поняла, почему Никита не попал на сайт школы", - говорит Сенцова.

Неразбериха в школах, поясняют специалисты, началась год назад, когда "особенных" детей решили обучать в обычных образовательных учреждениях, что должно было помочь им социализироваться. В этой екатеринбургской школе таких детей двое. Но даже к этому количеству школа оказалась не готова.

"Эта проблема на стыке, достаточно острая, сейчас мы с ней столкнулись. Более-менее появляются механизмы, которые позволяют детей "встраивать" в обучение, но до сих пор мы, к сожалению, плохо понимаем, как организовать это обучение", - говорит социальный педагог Александрина Хаитова.

В школе принесли семье извинения, пообещали этот опыт, пусть и негативный, проанализировать и сделать выводы. И впредь о школьных праздниках семьи на дистанционном обучении предупреждать лично.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".