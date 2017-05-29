Украинская делегация в ПА НАТО обвинила Россию в связях с террористами

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Украинская делегация на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси передала вице-президенту ПА доклад о связях России с ИГ, "Талибаном" и "Хезболлой". Глава украинской делегации Ирина Фриз сообщила, что документ содержит "факты и анализ путей коммуникаций".

Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО передала вице-президенту организации аналитический доклад о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии, передает "112 Украина".

Как сообщила глава делегации Ирина Фриз, что документ содержит "факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий России" с запрещенными в России организациями "Исламское государство", "Талибан", а также с движениями ХАМАС и "Хезболла".

Киев неоднократно обвинял Москву в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма. В Москве в действиях украинской стороны видят стремление не урегулировать существующие разногласия, а лишь найти повод для обращения против России в международные судебные инстанции.

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