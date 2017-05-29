На Шри-Ланке число жертв наводнения превысило 160 человек

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На Шри-Ланке число погибших в результате наводнений и оползней возросло до 164 человек, 104 числятся пропавшими без вести. Есть ли среди них россияне, пока не известно.

Число жертв наводнений и оползней на острове Шри-Ланка достигло 164 человека, 104 числятся пропавшими без вести, передает агентство "Xinhua".

В свою очередь Ростуризм обратился к россиянам, находящимся на Шри-Ланке, соблюдать меры предосторожности и выполнять рекомендации властей. Ситуационно-кризисный центр МИД России пока не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах.

На остров Шри-Ланка обрушились сильнейшие проливные дожди, сотни человек были вынуждены покинуть свои дома. Продолжительные ливни привели к оползням. По прогнозам метеорологов, дожди в ближайшее время не прекратятся, а 29 и 30 мая вероятен штормовой ветер с порывами до 80 километров в час.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и странам Южной Азии за гуманитарной помощью и содействием в устранении стихийных последствий.

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