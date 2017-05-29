Золотое кольцо с бриллиантом украли у москвички в туалете ресторана

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У девушки в туалете ресторана в центре столицы украли золотое кольцо с бриллиантом. Материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

В туалете ресторана на Тверской улице в столице у девушки украли золотое кольцо с бриллиантом. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Находясь в ресторане, девушка посетила туалетную комнату, где перед тем, как помыть руки, сняла кольцо из розового золота с бриллиантом и положила его на раковину. Затем она вернулась за свой столик. Вспомнив, что забыла в туалете кольцо, заявительница вернулась туда и обнаружила, что украшение исчезло", - говорится в сообщении.

При этом материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника, а также похищенного имущества.

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