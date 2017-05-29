МИД Черногории: Россия пыталась помешать вступить в НАТО

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Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и в попытке помешать вступлению в НАТО. Глава МИД отметил, что членство Черногории в альянсе не направлено против кого бы то ни было.

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил о вмешательстве России во внутренние дела страны, в том числе в процесс вступления в НАТО. Об этом сообщило Радио и телевидение Черногории.

"Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения <…> Наше членство в Североатлантическом альянсе не направлено против кого бы то ни было, в том числе против России. Но, разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Дарманович отметил, что Россия "открыто" поддерживает черногорскую оппозицию, выступающую против членства в НАТО.

По словам главы МИД, Россия не является основным экономическим партнером Черногории, а российские инвестиции показали себя неэффективными.

Черногория официально станет 29-м членом Североатлантического альянса 5 июня. Российский МИД критически высказался о вступлении Черногории в НАТО. В частности, в дипломатическом ведомстве отметили, что с учетом военного потенциала страны, альянс не получит существенной "добавленной стоимости".

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