Радикалы сорвали концерт Лободы в Одессе. Видео

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Украинские радикалы сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе. Они начали жечь дымовые шашки и взрывать петарды. Недовольство националистов вызывают концерты Лободы, которые она дает в России.

В Одессе сорвали концерт украинской певицы Светланы Лободы. Радикалы собрались возле клуба, где должно было состояться мероприятие, и начали взрывать петарды, и жечь дымовые шашки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Националисты устроили массовую потасовку с полицейскими. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. В результате беспорядков никто не пострадал. В целях безопасности выступление пришлось отменить.

Как сообщается, недовольство вызвало то, что Светлана Лобода регулярно даёт концерты в нашей стране и поддерживает российских артистов, которым запрещён въезд на Украину. Радикалы даже потребовали лишить популярную певицу гражданства.