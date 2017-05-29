С июня в 11 парках Москвы откроются летние кинотеатры

Теги: Москва фильм кино парк

В 11 парках столицы с июня будут проходить регулярные кинопоказы и лекции под открытым небом. Полноценные летние кинотеатры этим летом будут работать в саду имени Баумана, "Сокольниках", Парке Горького, саду "Эрмитаж", в парках "Фили", "Красная Пресня", "Кузьминки", а также в Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском парках.

Предстоящим летом в 11 парках столицы будут проходить регулярные кинопоказы и лекции под открытым небом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В течение лета зрители будут знакомиться с лучшими картинами мирового кинематографа по программе, подготовленной кураторами", - отметил директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.

Впервые регулярной площадкой для кинопоказов и лекций станет сад имени Баумана. С 9 июня там стартует новый проект "Кинопятница". В первый цикл "Комики немого кино" вошли четыре комедии, которые будут показывать весь июнь каждую пятницу в 20:00. Среди показываемых фильмов оказались "Золотая лихорадка" Чарли Чаплина, "Кинооператор" с Бастером Китоном и "Семь лет несчастий" Макса Линдера.

Кроме того, полноценные летние кинотеатры этим летом будут работать в "Сокольниках", Парке Горького, саду "Эрмитаж", в парках "Фили", "Красная Пресня", "Кузьминки", а также в Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском парках. Следить за расписанием и анонсами картин можно на сайтах парков.