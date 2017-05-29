Матч Кубка Португалии открыл летающий на дроне человек. Видео

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Финальный матч Кубка Португалии запомнится зрителям не только победой "Бенфики", но и шоу, которое устроили организаторы перед открытием — мяч судье доставил человек, прилетевший верхом на огромном дроне. В соцсетях его уже прозвали футбольным Зеленым гоблином.

Необычным образом начался финальный матч Кубка Португалии по футболу — мяч арбитру доставил мужчина, прилетевший верхом на дроне. Об этом сообщает TVC.RU.

Под восторженные крики зрителей он облетел стадион, после чего приземлился перед судьей и отдал ему в руки мяч. Очевидцы этого шоу отмечают, что мужчина в этот момент был похож на Зеленого гоблина из фильма "Человек-паук".

Встреча "Бенфики" и "Виторией Гимарайшн" проходила на стадионе "Насьонал" в городе Оэйраш. Игра завершилась победой лиссабонской команды со счетом 2:1.