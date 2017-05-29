Теффт подтвердил кандидатуру на пост нового посла США в России

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Срок полномочий посла США в России Джона Теффта истекает осенью. На этом посту его может сменить экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом Теффт сообщил на полях форума "Диалог Форт-Росс". При этом дипломат пояснил, что пока не знает, когда именно произойдет смена посла.

Смена послов в посольстве США в России может произойти этой осенью. В дипмиссии ожидают, что новым главой станет экс-губернатор штата Юта и бывший посол США в Китае Джон Хантсман. Об этом сообщил действующий посол США в России Джон Теффт.

"Срок моих полномочий истекает этой осенью. Когда точно - неизвестно. Мы ждём губернатора Хантсмана", - сказал Теффт на полях форума "Диалог Форт-Росс" в Пскове. "Точных дат пока нет, надо посмотреть, как все пройдет с губернатором Хантсманом", - цитирует ТАСС посла.

Ранее фаворитом на пост преемника Теффта называли Томаса Грэма. Он был советником экс-президента США Джорджа Буша-младшего по вопросам политики в отношении России.

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