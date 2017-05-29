Актера "Интернов" и "Универа" задержали с наркотиками в Москве
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Московская полиция задержала у Рижского вокзала актера сериалов "Интерны" и "Универ" Дмитрия Бушина и обнаружила у него 8 грамм мефедрона. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Столичная полиция задержала 27-летнего актера Дмитрия Бушина и при личном досмотре обнаружила почти 8 грамм мефедрона, передает агентство "Москва".
Задержание произошло на улице Трифоновская около здания Рижского вокзала. В отношении Бушина завели уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Актер Бушин известен телезрителю по сериалам "Универ" и "Интерны", также он снимался в рекламных роликах.
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