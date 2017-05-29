Задержан подозреваемый в убийстве женщины-адвоката в Москве

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Подозреваемый в убийстве женщины-адвоката Натальи Вавилиной задержан в столице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". В скором времени подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В столице правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве женщины-адвоката Натальи Вавилиной в конце апреля. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

"Утром в понедельник задержан 42-летний Марат Янбухтин. Он доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по итогу которых ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения", - сказала Иванова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее сообщалось, что 26 апреля неизвестный расстрелял женщину-адвоката Наталью Вавилину на северо-востоке Москвы. Убийца поджидал женщину у подъезда, зашел за ней в дом и застрелил, после чего скрылся. По версии следствия, одной из причин убийства может являться профессиональная деятельность погибшей.

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