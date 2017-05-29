Як-42 "Ижавиа" вернулся в Домодедово из-за попадания птицы в двигатель

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Як-42 авиакомпании "Ижавиа", выполнявший рейс Москва — Ижевск, вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в третий двигатель. Пассажиров отправят из столицы резервным бортом.

Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа" не смог вылететь из аэропорта "Домодедово" из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Борт выполнял рейс из Москвы в Ижевск. Во время взлета в третий двигатель, расположенный в форкиле, попала птица. Экипаж принял решение прекратить взлет и вернуться в аэропорт.

Пассажиров рейса доставят в Ижевск резервным бортом. Задержка составит около 4,5 часов.