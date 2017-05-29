На всех автовокзалах Москвы появились информационные табло

Теги: Москва автобус вокзал транспорт

На всех столичных автовокзалах появились электронные табло с информацией о маршруте автобуса, а также о времени его отъезда. Кроме того, на схеме московского метро теперь есть отметки с местами расположения автобусных станций.

Все московские автовокзалы оборудовали электронными табло с информацией о времени отъезда автобуса, а также о его маршруте. Об этом сообщает портал m24 со ссылкой на директора службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП "Мосгортранс" Евгений Жигунов.

"На всех вокзалах появились электронные информационные табло. Они есть на каждом перроне, как на железной дороге. Табло показывает, с какого перрона, во сколько и куда отправляется автобус", - сказал Жигулев.

На столичных улицах также установили навигационные щиты, которые ведут к автовокзалам. При этом на схеме московского метро появились отметки с местами расположения автобусных станций.