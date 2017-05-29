Украина приписала России планы разместить в Крыму ядерное оружие

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Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие. С таким утверждением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси. Кроме того, он в очередной раз обвинил Россию в активизации боевых действий на линии столкновения на Донбассе.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий приписал России планы разместить на территории Крыма ядерное оружие, передает "Интерфакс".

"Россия проводит усиленную милитаризацию незаконно оккупированного полуострова, размещая там новейшие образцы вооружения и военной техники. В том числе планирует разместить, а, по некоторым данным, уже разместила ядерные наступательные вооружения", - сказал украинский политик на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.

Парубий также в очередной раз обвинил Москву в активизации боевых действий в Донбассе и попросил союзников Украины придерживаться политики санкций в отношении России.

В Совфеде опровергли заявление спикера Рады. "Это выходит за рамки элементарного здравого смысла: Крым - всероссийская здравница, и вопрос размещения там ядерного оружия не обсуждается ни на каком уровне", - прокомментировал первый замглавы комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее украинская делегация в ПА НАТО передала вице-президенту организации доклад о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Документ содержит "факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий России" с запрещенными в России организациями "Исламское государство", "Талибан", а также с движениями ХАМАС и "Хезболла".

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