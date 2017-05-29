СБУ проводит обыски в украинских офисах "Яндекса"

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Служба безопасности Украины пришла с проверкой в офисы "Яндекса" в Киеве и Одессе. Обыски проводятся в рамках уголовного производства по статье "Государственная измена". К офисам "Яндекса" выехали адвокаты.

Служба безопасности Украины пришла с проверкой в офисы "Яндекса" в Киеве и Одессе, передает ТАСС.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что обыски проводятся в рамках уголовного производства по статье "Государственная измена".

"Яндекс" сообщил, что к офисам уже выехали адвокаты. IT-компания готова предоставить СБУ необходимую информацию.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. Под запрет попали ряд российских СМИ и IT-компании, такие как "Яндекс" и Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причиной блокировки стала "борьба с российской пропагандой".