Собянин открыл участок Калужского шоссе после реконструкции

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Пропускная способность Калужского шоссе после реконструкции увеличится на четверть. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку магистрали от МКАД до деревни Сосенки.

Сергей Собянин в понедельник открыл движение по участку Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки после завершения первого этапа реконструкции магистрали. Об этом сообщает агентство "Москва".

По словам мэра, Калужское шоссе является основной магистралью Троицкого и Новомосковского административных округов, и оно не отвечало современным требованиям.

"Шоссе являлось одной из самых проблемных автодорог в Москве. Мы работаем по трем этапам полной реконструкции этого направления. Первый этап - это тот, участок, на котором мы находимся: от МКАДа до деревни Сосенки - всего 24 километра дорог, 10 искусственных сооружений запускается в строй. Второй участок - это развязка на улице Профсоюзная и МКАД, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее основные работы там тоже проведены", - отметил Собянин.

По словам мэра, осенью этого года развязка будет запущена. Третий этап - участок до ЦКАД будет построен в течение 2018 года.

Проект реконструкции Калужского шоссе предусматривает расширение магистрали до четырех-пяти полос движения в каждом направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и общественного транспорта. Планируется, что пропускная способность шоссе увеличится на 20-25%.