Стоматолог вырвала 22 здоровых зуба у пациентки в Петербурге

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СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении стоматолога, которая удалила 22 здоровых зуба у пациентки в Петербурге. В результате врач получила от потерпевшей более 843 тысяч рублей. В настоящее время следователи проверяют информацию об аналогичных преступлениях стоматолога.

В Санкт-Петербурге стоматолог удалила у пациентки 22 здоровых зуба, чтобы заработать более 843 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по городу. В отношении врача возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В 2014 году подозреваемая ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, в результате чего, удалила последней 22 здоровых зуба, установив "мосты", не надлежащего качества, получив от потерпевшей более 843 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проверяют информацию об аналогичных преступлениях стоматолога. Также решается вопрос об избрании для подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.