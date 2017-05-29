Евросоюз продлил антисирийские санкции

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Евросоюз продлил на год антисирийские санкции. Совет ЕС сообщил, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит репрессии в отношении гражданского населения.

Евросоюз продлил санкции в отношении сирийских властей до 1 июня 2018 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список – в него попали еще три министра. Всего в черном списке находятся 67 организаций и 240 человек.

В документе отмечено, что Евросоюз сохранит ограничительные меры в отношении сирийского режима до тех пор, пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения.

9 мая сирийские санкции продлила на год администрация президента США Дональда Трампа. Вашингтон осудил жестокий режим президента Сирии Башара Асада в отношении своего народа.

Антисирийские санкции действуют с 2012 года. Они включают в себя эмбарго на поставку нефти, инвестиционные запреты, ограничения на торговлю технологиями, заморозку активов.

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