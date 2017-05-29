Проверку Роспотребнадзора не прошли 290 детских лагерей

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Роспотребнадзор провел проверку и запретил работу 290 летних лагерей для детей. Однако, по словам главы ведомства Анны Поповой, эти лагеря еще могут заработать при условии, что они будут готовы принять детей.

Проверку Роспотребнадзора не прошли 290 летних детских лагерей. Об этом сообщила в Совете Федерации глава ведомства Анна Попова. Как передает ТАСС, она отметила, что эти лагеря еще могут заработать, если будут готовы принять детей.

Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря в Удмуртии, где отравились 83 человека. На момент инцидента в лагере проходил молодежный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?". По данным ведомства, численность участников турнира превысила расчетную почти на треть.

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