Матвиенко предостерегла от чрезмерных требований к детским лагерям

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Валентина Матвиенко призвала ведомства не допускать перегибов при предъявлении строгих требований к детским лагерям. Об этом спикер Совфеда сказала на заседании Координационного совета при президенте по реализации Нацстратегии действий в интересах детей.

В России объявлено "Десятилетие детства". Владимир Путин подписал указ о реализации национальной стратегии по защите и воспитанию подрастающего поколения. Об этом сообщает "ТВ Центр". Также в понедельник Валентина Матвиенко провела заседание координационного совета, который отвечает за эту сферу.

В преддверии летних каникул главной темой стала безопасность в детских лагерях. В этом сезоне по всей стране будет работать более 40 тысяч организации, занимающихся отдыхом детей. Спикер Совета Федерации предложила создать единый стандарт подготовки вожатых и инструкторов, а также повысить контроль за качеством услуг.

"В то же время хотела предостеречь от различного рода перегибов, избыточных требований. Во всем нужна мера. Мы просто можем отпугнуть от создания детских лагерей, мы можем избыточно заорганизовать, мы можем выставить избыточные препятствия и количество детских лагерей будет сокращаться, чего нельзя допустить", - предупредила она.