Путин знает об истории с задержанием мальчика на Арбате

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Президент России Владимир Путин в курсе истории с задержанием девятилетнего мальчика на Новом Арбате. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Однако, по словам пресс-секретаря президента, этот инцидент должен быть рассмотрен правоохранительными органами, а не главой государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает об истории с задержанием девятилетнего мальчика на Новом Арбате, но она должна быть рассмотрена правоохранительными органами, а не главой государства.

"Разумеется, во всех дайджестах эта информация содержится, но этот случай не требует никаких отдельных докладов. Это все-таки не вопрос президента. Это не столько вопрос президентской повестки дня, это вопрос работы правоохранительных органов", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в настоящее время на всех уровнях власти очень большое внимание уделяется теме защиты детей. По словам Пескова, сейчас это актуально во всем мире.

Ранее сообщалось, что 26 мая на Новом Арбате правоохранительные органы задержали мальчика, который занимался попрошайничеством. По данным различных СМИ, ребенок читал на улице стихи и просил деньги у прохожих. Полицейские доставили его в ОМВД и вызвали для разбирательства родителей мальчика. По данному факту руководство управления внутренних дел по центральному административному округу назначило проверку. Кроме того, действия полиции проверит столичный главк Следственного комитета России.

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